Gli artigiani:: "Preoccupati per il futuro"

Per le imprese artigiane il saldo è positivo. Ma non vuol dire che i conti tornino. Anzi, per il futuro emerge non poca preoccupazione. Da un lato c’è l’istantanea fornita dai dati, quelli di Infocamere-Movimprese elaborati dalla Camera di commercio della Romagna secondo cui nel primo semestre 2025 resta sostanzialmente invariato il numero complessivo delle aziende. Dall’altro c’è l’istantanea di Confartigianato Rimini. Che guarda al futuro: "Se i dati sulla demografia delle imprese nel primo semestre 2025 offrono una fotografia di sostanziale stabilità, dobbiamo aggiungere una forte preoccupazione sull’andamento dell’economia nel nostro territorio, stritolata da una inflazione record e alle prese con un brusco rallentamento dell’economia turistica. Gli effetti – rileva l’associazione di categoria – non sono ancora sulla numerosità delle imprese, spesso piccole o piccolissime, capaci di far fronte alle difficoltà e dotate di una resilienza già messa alla prova col Covid. Finché dura".

I numeri, si diceva. Nei primi sei mesi dell’anno in provincia di Rimini si registrano 460 iscrizioni di nuove imprese artigiane a fronte di 427 cessazioni (al netto delle cancellazioni d’ufficio) con un saldo positivo di 33 unità. Al 30 giugno, sono 9.618 le imprese attive, -0,2% rispetto allo stesso periodo del 2024 (-1,6% il trend regionale e -1,2% quello nazionale). Più di un’azienda su quattro (il 27,8% del totale) è artigiana. Cosa serve per l futuro? "Dobbiamo recuperare terreno sulla capacità di reagire – osserva Confartigianato Rimini – Dobbiamo saldare meglio le riflessioni sui progetti di cambiamento, le cui leve sono nelle stanze dei vari livelli amministrativi, ma le ispirazioni non possono che arrivare da chi sul campo incontra il mercato e ne ascolta l’evoluzione. Sta scadendo il tempo delle riflessioni, avanza quello delle decisioni anche complicate e poco funzionali al consenso. Noi ci siamo".