Gli artisti tornano in piazza

Parte Artisti in piazza. Da oggi fino a domenica la borgata medievale di Pennabilli ospiterà 63 compagnie internazionali di musica, danza e teatro. Trecento le repliche previste, attesi almeno 40mila visitatori. La sera lo spettacolo si sposta dal centro storico al tendone circense fino a tarda notte, quando si esibiranno in concerto i Fanfara Station. Il ricco cartellone della prima giornata del festival include alcuni grandi protagonisti. Alle 18 la scena dell’anfiteatro di piazza Garibaldi verrà occupata dai Baskery, trio di sorelle svedesi che suona musica folk-rock e killbilly. Prima mondiale, poi, per la compagnia Trukitrek, che per il pubblico ha creato uno spettacolo di teatro di figura a tema avveniristico. Il messaggio degli organizzatori: "Tutti i nostri pensieri sono rivolti alle popolazioni colpite dall’alluvione".