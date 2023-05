Gli artisti tornano in piazza Sul palco poeti e giocolieri

"La lentezza, il sogno, la connessione e il gioco abitano, ispirano e proteggono ogni luogo, spettatore e artista" con queste parole Enrico Partisani, direttore creativo di Artisti in Piazza e presidente dall’associazione culturale Ultimo Punto, tratteggia il grande festival che anche quest’anno, dall’1 al 4 giugno, prenderà il via nella ridente borgata di Pennabilli. Protagonisti i tanti giocolieri, performer, teatranti e poeti per la 28esima edizione dell’evento artistico – tra i più importanti dell’entroterra romagnolo – capace ogni anno di attirare migliaia di visitatori da tutto il mondo donando ossigeno vitale a Pennabilli e a tutta la sua comunità. "Qualche anno fa il caro Roberto Mercadini ha descritto il nostro festival come il Walhalla degli artisti, un paradiso creativo dove si vive immersi tra spettacolo e arte", spiega Partisani sottolineando lo spirito di un evento ormai iconico per gli artisti di strada, in grado di offrire fra l’altro "coesione e comunità contemporanea, amicizia e amore".

Partito dunque il conto alla rovescia per il giorno dell’inaugurazione ufficiale prevista il primo giugno (ore 18), con ospite d’eccezione l’assessore alla Cultura e al paesaggio della regione Emilia Romagna, Mauro Felicori. A sera, durante tutto l’evento, la festa continua anche quest’anno nell’iconico Palacirco con la musica di Baskery, Fanfara Station, Rum Buffalo e, fra gli altri, Perhaps Contraction. Prevista, poi, l’intrigante mostra della Gabbia della Fantasia. E non mancherà il classico mercatino artigianale "Solito e insolito", come da consuetudine baciato da uno dei panorami più belli del Montefeltro. Tanta la ghiotta gastronomia proposta e grandi esibizioni. Special guest di questa edizione sarà l’artista francese Olivier Grossetête, che ha ideato un workshop di Costruzioni monumentali partecipative in cartone. Circo contemporaneo con Cho Kairin, equilibrista, che intratterrà il pubblico attraverso acrobazie, recitazione e giocoleria. In totale sono 60 le compagnie che metteranno in scena oltre 300 repliche di spettacolo per una quattro giorni di divertimento assoluto.

Andrea G. Cammarata