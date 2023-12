Gli atleti dell’Asd. Italian Sup League premiati in Comune L'Asd Italian Sup League di Bellaria Igea Marina ha raggiunto importanti traguardi a livello nazionale: vittoria del campionato italiano a squadre, 8 campioni italiani di categoria e una campionessa assoluta. Lo stand up paddle è uno sport innovativo e sostenibile che appassiona giovani e non.