Gli atleti di Bellaria nell’album delle figurine

Volley, tennis, sup e tante altre attività... I ragazzi e le ragazze di Bellaria Igea Marina che praticano uno sport a livello agonistico in uno dei team cittadini da oggi compaiono su un album delle figurine dedicato a loro. Uno ’spazio speciale’ sulla carta, fenomeno degno di segnalazione in epoca di social dilaganti.

"E’ una bella iniziativa – attacca il vicesindaco e assessore allo Sport Bruno Galli – che dà la possibilità di gratificare e porre su uno stesso piano di visibilità diverse discipline sportive del nostro territorio, le società che le promuovono ed i tanti giovani che vi si dedicano". "Crediamo fortemente nello sport come valore e come risorsa preziosa nella crescita e nella socializzazione dei nostri ragazzi – prosegue Galli –. Non di meno, iniziative come questa ci permettono di sottolineare l’importanza della sussidiarietà anche in tema di sport e tempo libero". L’idea di un ’album delle figurine locali’ è venuta da una società specializzata, Akinta Italia, che l’ha proposta all’amministrazione comunale, e ha ottenuto una immediata adesione, nonché un patrocinio pubblico. "Ringraziamo Akinda Italia – continua il vicesindaco – per l’originale progetto che ci ha presentato e che abbiamo sposato con piacere, nonché le società che vi hanno aderito: progetto che ci auguriamo possa raccogliere il meritato apprezzamento da parte della nostra comunità". L’album "dedicato alle società sportive di Bellaria Igea Marina, contente spazio per tante figurine quanti sono gli atleti in esse impegnati", è uscito nella giornata di ieri.

Iniziativa promossa appunto da Akinda con il patrocinio del Comune di Bellaria Igea Marina, che permette a partire da questi giorni, a chiunque lo desideri, di "collezionare" gli sportivi di Bellaria Igea Marina iscritti a Italian Sup League, Kiklos Moving, Venustas Tennis, Asd Dinamo Pallavolo Bellaria Igea Marina e Asd Idea Volley.

I singoli tesserati – sottolinea l’amministrazione comunale – possono fare richiesta dell’album direttamente presso le proprie società sportive: per tutti gli under 13 presenti come figurina all’interno dello stesso, l’almanacco è gratuito. Diversamente, l’album è reperibile a un costo contenuto di 3 euro presso due attività: ’E’ giurnael’ di viale Pinzon e ’Zenzero’ di via Ricci. Qui, sono disponibili anche i pacchetti di figurine al costo di un euro l’uno. E’ online anche lo store per acquistare da web gli stessi prodotti editoriali (gli interessati possono visitare l’indirizzo https:shop.akinda.com)

m.gra.