Gli attori di "Parthenope" conquistano Rimini

È uno dei film del momento. Per questo il pubblico riminese, domenica, ha accolto con curiosa e parecchie domande i protagonisti di Parthenope, l’ultima opera diretta da Paolo Sorrentino. Ospiti al cinema Fulgor, gli attori Celeste Dalla Porta e Daniele Rienzo hanno dialogato sul palco con Davide Montecchi (regista e produttore della Meclimone produzioni) sul film e sul legame speciale con la città di Napoli. Un’occasione per presentare la pellicola al pubblico, proprio attraverso le parole della protagonista, Parthenope, (Dalla Porta) e del fratello Raimondo (Rienzo).

Ampio spazio, durante l’incontro al Fulgor, è stato naturalmente dedicato anche a Sorrentino, che fin dal primo ciak ha saputo instaurare un rapporto profondo con gli attori e gli operatori di scena e soprattutto delineare una connessione profonda tra il film, la protagonista e la città di Napoli, che ha ispirato il regista e ospitato le riprese. C’è stato poi tempo per le numerose domande e le curiosità del pubblico, in un confronto a tu per tu con i due giovani attori: dalla ragione per la quale Parthenope fuma in ogni scena, fino ai motivi stilistici di alcune riprese lungo la pellicola. Per Celeste Dalla Porta, milanese classe 1997, Parthenope è stato il primo grande ruolo da protagonista interpretato sul set e nella prima settimana nelle sale italiane il film si è già aggiudicato il titolo di più visto dagli spettatori.

Presentato quest’anno al Festival di Cannes, il film racconta la vita di Parthenope, dalla nascita nel 1950 fino ad oggi. Una ragazza partorita nelle acque del mare di Napoli, e che si affaccia al mondo come la Venere di Botticelli. La storia che Della Porta interpreta sul grande schermo è quella di una ragazza in carne e ossa che si trova ad avere a che fare con i problemi che ognuno di noi sperimenta: dall’amore, alle delusioni fino alla morte.