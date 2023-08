Gli auguri del Papa e tanti brindisi per i cent’anni di don Mansueto

Quando don Simone Tintoni, il parroco di Novafeltria, lo invita a impartire la benedizione rimanendo seduto, lui è già scattato in piedi per raggiungere l’altare. Le gambe non sono più ferme come un tempo, ma don Mansueto Fabbri a 100 anni ha ancora un animo giovane e un fisico invidiabile. "Sono sereno – sorride – perché sono in salute sia fisica sia psichica, ed è un grande dono". Per festeggiare questo storico risultato, Novafeltria – dove ha prestato servizio per 30 anni – ha organizzato lunedì alle 17 una messa in suo onore, seguita da una festa. Ad abbracciare il prete centenario, un’istituzione della Valmarecchia ma molto conosciuto e stimato anche nel Riminese e in tante diocesi d’Italia, c’era una folla enorme che gremito la chiesa di san Pietro e il piazzale.

Nato a Torriana il 31 luglio 1923, don Mansueto ha un intenso servizio pastorale alle spalle. Nonostante la povertà in si trovava la famiglia (il padre Giuseppe era calzolaio) e l’iniziale rifiuto della Diocesi di Rimini ad accoglierlo in seminario proprio per questioni economiche, ha difeso la sua vocazione ed è diventato sacerdote a 24 anni Sempre a servizio della Diocesi di San Marino e del Montefeltro, e pure di altre tante esperienze: l’Azione cattolica femminile, il centro volontari per la sofferenza ("10 anni importantissimi, nei quali sono stato praticamente in tutte le regioni italiane"), il servizio ventennale come vicario, il tribunale ecclesiastico di Bologna. Ma "devo una riconoscenza senza limiti alle comunità neocatecumenali, che ho seguito per oltre 30 anni: mi hanno stimolato a tanti livelli". Durante l’omelia lunedì, ha reso grazie per il dono della vita ma soprattutto per i 76 anni di sacerdozio, l’amicizia, l’affetto di tanti preti e delle persone. Ha ricordato naturalmente Papa Francesco, "che mi ha invitato a Roma per i 70 anni di sacerdozio e mi ha baciato le mani, lui a me!".

Alla festa di lunedì ha preso parte il sindaco di Novafeltria Stefano Zanchini, la vice sindaca Elena Vannoni e tante autorità civili e militari. "Questa è una bellissima giornata, un omaggio alla disponibilità, all’ascolto, alla presenza e all’umiltà di don Mansueto. Lui è una certezza per tutti noi", ha detto il sindaco Zanchini mentre consegnava la pergamena al don centenario. Per questo storico traguardo è arrivato anche il riconoscimento di Papa Francesco. Il Pontefice ha "impartito di cuore la benedizione apostolica a don Mansueto, e mentre la estende a familiari e a quanti si uniscono al suo te deum di ringraziamento, invoca copiose ricompense celesti per il bene da lui compiuto".

m.c.