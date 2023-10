Gli aumenti che fanno paura . Feste e trucchi, prezzi da brivido

Costumi da brividi o trucchi fatti in casa, il risultato non cambia. Halloweeen costerà caro, stando all’indagine di Federconsumatori. Partiamo dal costume. Secondo l’associazione per un vestito a tema destinato ai bambini, la cifra che i genitori spenderanno si aggira sui 53 euro. Se poi sono mamma e papà a volere divertirsi partecipando a una festa in maschera, ecco che il brivido farà tremare il portafogli con ulteriori 58,63 euro a testa. Se per risparmiare si sceglie il noleggio di una maschera i prezzi sono variabili, ma comunque incidono. A Milano si è arrivati a rincari del 27%, nel riminese si riesce a risparmiare, ma gli aumenti restano.

C’è anche chi non vuole spendere queste cifre e ripiega sul fai da te. Ci si mette davanti allo specchio e inizia il trucco. I tutorial in rete abbondano, come anche gli spunti e le idee per un make up da far spavento. Per risparmiare si sceglie un negozio dove acquistare i classici trucchi di Halloween. Spesso si trovano confezioni con cinque matite colorate da utilizzare per il trucco, cercando prodotti che siano certificati. Il kit può variare tra i 12 euro e i 27 euro. Prezzi limitati, ma Federconsumatori ha fatto un paragone con un anno fa rilevando aumenti fino al 33% per i kit più economici fino a 5 colori, e del 21% per quelli che hanno 8 colori e forniscono anche la spugna.

Fin qui maschere e trucchi, ma è sulle feste che si giocano i rincari più pesanti. Mettiamo il caso che si voglia riunire amici e parenti nella serata di Halloween. Chi vuole esagerare punta a prenotare una sala o un intero locale dove divertirsi in compagnia. L’affitto della sala costa mediamente 300 euro. Se non si esagera con il buffet vanno messi in conto altri 17 euro a testa, a cui aggiungerne 99 per la Siae. Fatti i conti l’aumento rispetto al 2022 sarà del 32%, lasciando a casa animatore e truccatore. Troppo? Allora meglio scegliere un ristorante che fa la serata a tema: costo medio 40 euro con un +14% rispetto a un anno fa. Se si vuole tirare la cinghia ci si limita al dolcetto e scherzetto bussando di porta in porta. La raccolta rischia di essere magra perché caramelle, cioccolatini e biscotti decorati sono aumentati del 22%. Infine petardi, mortaretti e razzi. Se siete a Coriano il risparmio è garantito. Il Comune ha vietato i botti in tutti i centri abitati del territorio comunale. Multe tra 25 e 150 euro.

Andrea Oliva