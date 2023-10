"Gli avversari non si scelgono. Male la Angelini, bene il Pd"

"Nessuno ha diritto di mettersi sul piedistallo e di dare patenti di ‘credibilità’ rispetto agli avversari". A prendere la parola è il segretario delle civiche nel centrodestra, Fabrizio Pullè, dopo l’uscita della ex sindaca Daniela Angelini che, in un’intervista al Carlino, ha citato Renata Tosi e lo stesso Pullè, parlando di "peggior destra di sempre" e ritenendo possibile il dialogo "solo con avversari credibili".

"Leggo con stupore, e con un pizzico di delusione l’intervista rilasciata da Daniela Angelini – dice Pullè –. Delusione perché se proprio lei, che si è sempre proclamata per la condivisione e per la conciliazione, continua in questa modalità ‘da eterno scontro’, non credo vi siano molte speranze per arrivare ad una fase nuova, o quantomeno per svoltare pagina. Mi si consenta di dire a Daniela Angelini che la pace, o la tregua, la si fa con l’avversario che si ha di fronte, e che non ci è dato scegliere l’avversario, o l’antagonista. In questa fase, ho potuto apprezzare il segretario Pd Santi in merito alla iniziale apertura al dialogo".