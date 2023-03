Gli avvocati bacchettano il sindaco "Butungu, la revisione è legittima"

È uno scontro a viso aperto quello iniziato con la possibile istanza di revisione del processo a carico di Guerlin Butungu, il 26enne congolese ritenuto il capo branco della banda degli stupri di Miramare, del 26 agosto 2017, già condannato a 16 anni in via definitiva. Una notizia quella dell’istanza di revisione del processo che i legali Antonio Miraglia e Liana Lotti che troverebbe fondamento su nuovi elementi che "attesterebbero come Butungu, arrivato da poco in Italia, non fosse in grado di capire bene la lingua italiana" nell’ambito degli interrogatori a suo carico. La questione ha già sollevato parecchia polvere, con lo stesso sindaco di Rimini che si è espresso duramente contro la volontà di richiedere la revisione di processo a carico del presunto ’mostro di Miramare’.

Eppure, alla severa critica del sindaco al voler riaprire "quel dramma che non potevo immagiare rappresentato neppure nei peggiori film horror", ora arriva la replica-critica altrettanto severa del presidente del Consiglio direttivo della Camera penale di Rimini, Alessandro Sarti alle parole del primo cittadino. "La Camera penale di Rimini apprende con perplessità il contenuto dell’intervista resa ai mezzi di informazione locali dal sindaco Sadelgovaad, in merito all’annunciata istanza difensiva di revisione del processo Butungu – così Alessandro Sarti –. Il riferimento al “limite superato”, con riguardo alla legittima iniziativa dei legali del condannato, espressione del diritto alla difesa nella fase esecutiva della pena, appare francamente mal posto".

La legge e i diritti stanno sopra alla sensibilità, insomma. "Invero – continua il presidente della Camera penale –, è proprio la legge che conforma lo Stato di Diritto, doverosamente richiamato dal primo cittadino, a prevedere tale facoltà difensiva anche per il condannato in via definitiva, a prescindere dalla gravità del reato, pur nel rispetto di presupposti e criteri di assoluto rigore. Spetta, pertanto, unicamente all’autorità giudiziaria stabilire se e quando il ’limite’ del giudicato penale possa essere superato con il ricorso all’istituto eccezionale della revisione del processo. Ferma restando, anche a distanza di anni, l’eco dei fatti così violenti e tragici che hanno riguardato la nostra comunità e, ancor di più, la vicinanza alle vittime di quegli orrendi fatti". Una discussione di merito attorno alla promessa di istanza dei legali difensori di Butungu che assicurano come la richiesta "non sia peregrina, bensì fondata su elementi", che potrebbero insomma riscrivere una pagina nera come la notte della cronaca della Riviera.

Francesco Zuppiroli