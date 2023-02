Il costo della nostra frutta è più che raddoppiato. A lanciare l’allarme è Coldiretti su dati Crea divulgata a Fruit Logistica di Berlino la principale fiera internazionale di settore dove è presente la categoria. "La guerra in Ucraina e i rincari energetici spingono i costi correnti per la produzione della frutta e della verdura che arrivano anche a raddoppiare (fino a +119%) con un impatto traumatico sulle aziende agricole". L’impennata dei costi di produzione ha colpito tutte le fasi dell’attività aziendale. Gli aumenti vanno cercati nel riscaldamento delle serre, nei carburanti per i macchinari, le materie prime, i fertilizzanti e gli imballaggi. "Quasi un produttore di ortaggi su cinque (19%) ha lavorato in perdita".