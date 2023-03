Gli esperti di microbiologia si incontrano al Palacongressi

Inaugura venerdì al Palacongressi di Rimini la 50ª edizione del congresso nazionale dell’Associazione microbiologi clinici italiani Amcli Ets, un momento di confronto fra esperti forte delle esperienze acquisite nel periodo pandemico. I sistemi di sorveglianza e diagnosi messi in piedi in questi anni assieme alle istituzioni impegnano l’associazione nel monitoraggio dei microorganismi grazie all’uso di nuove tecnologie. L’evento vuole essere l’occasione per un approfondimento sull’eredità della pandemia e la prevenzione di nuove infezioni virali.