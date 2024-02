Gli esperti raccontano l’Europa ai cittadini di San Marino

Scatta la seconda edizione del ciclo di incontri dal titolo ‘San Marino verso l’Europa. I contenuti dall’Accordo’ che prevede tre serate divulgative e informative sui contenuti dell’accordo di associazione tra San Marino e l’Unione europea. Si tratta di un’iniziativa patrocinata dalla segreteria di Stato per gli Affari Esteri, organizzata e promossa dalla Società unione mutuo soccorso in collaborazione con il Centro di ricerca per le Relazioni internazionali dell’Università di San Marino. Il Segretario Beccari interverrà nel corso delle serate pubbliche insieme al presidente della Sums, Marino Albani, e al professore dell’Università di San Marino, Michele Chiaruzzi.

"La prosecuzione di questi incontri permetterà di raggiungere maggiormente l’obiettivo di fare conoscere i contenuti dell’accordo, nella consapevolezza del diritto-dovere dei cittadini di interessarsi ad essi poiché espressione del futuro del Paese", dice il presidente Albani. Si parte giovedì della prossima settimana alla Sala Montelupo di Domagnano alle 20.45. Tema della serata sarà il quadro istituzionale dell’accordo di associazione con l’Ue.