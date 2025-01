Gli eventi di Natale riempiono l’Isola. E un milione li ha seguiti sul web

Quaranta alberghi aperti, con buon riempimento camere e migliaia di presenze turistiche tra Natale, Capodanno ed Epifania. Soprattutto un’autentica marea, spiegano da Fondazione Verdeblu di follower sul web, quasi un milione di ’seguaci’ per ’Bim Christmas’: "Le attività sulle varie piattaforme dal 1 dicembre al 6 gennaio, hanno raggiunto 914.640 persone, mentre i nostri video sono stati visti da 2.638.918 utenti". Con l’auspicio che queste folle oceaniche dal web si trasformino, almeno in parte, in vacanzieri in carne e ossa la prossima estate. "Cosa positiva – osserva Paolo Borghesi, presidente Verdeblu – è che solo il 17% proviene da un raggio di 50 chilometri: il 27% dal resto della regione, un 46% da fuori regione ed il rimanente 10% dall’estero. Inoltre il 67% del pubblico sui social in questa campagna natalizia, ha tra i 25 e i 55 anni". "Un palinsesto delle festività natalizie che si è concluso con il botto grazie all’evento dell’Epifania – commenta il sindaco Filippo Giorgetti –. È stato emozionante vedere l’Isola dei Platani, trasformata in una grande discoteca a cielo aperto, con qualche migliaia di persone di ogni età, dai bambini fino ai nonni, cantare e ballare assieme le canzoni di Orietta Berti che ha intrattenuto per quasi due ore tutto il pubblico". "L’importanza della programmazione Natalizia non sta solo in chi vive fisicamente il Villaggio di Natale – aggiunge Borghesi –. L’aspetto che come Fondazione seguiamo con altrettanta attenzione è la comunicazione. Determinante per il posizionamento del brand Bellaria Igea Marina, da mettere poi a frutto dagli operatori turistici". "Sono molto soddisfatto dell’intera rassegna – chiosa il direttore artistico Andrea Prada – dagli appuntamenti del fine settimana coi digital creator per poi arrivare alle due punte del nostro intrattenimento: il Capodanno diffuso, che si riconferma momento di aggregazione e intrattenimento trasversale; un capodanno per tutti partendo dai bambini fino ai giovani e gli adulti dal pop, al dance, rock e folk. Col gran finale dell’evento del 6 gennaio: Orietta Berti si è confermata icona di intrattenimento assolutamente trasversale, riunendo oltre 2000 persone che hanno affollato l’Isola".