Gli eventi trainano l’autunno

E l’appeal di Rimini continua con previsioni che fanno ben sperare per un autunno trainato dagli eventi. "Possiamo già anticipare qualche dato per Ecomondo – è il termometro di Visit Rimini –. Le previsioni per il mese di novembre sono altrettanto rosee perché ad un mese della 26° edizione della fiera della transizione ecologica, le prenotazioni segnano un + 29 punti percentuali per i 3 stelle e + 6 punti percentuali per i 4 stelle rispetto al 2022".