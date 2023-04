Gli ex studenti delle Maestre Pie si ritrovano dopo trent’anni

Nel 1993 avevano frequentato la quinta elementare, sezione unica, dalle Maestre Pie, in viale Cesare Battisti a Riccione. Nel tempo c’è chi si è trasferito in altre regioni e all’estero, così in tanti non si sono più rivisti, finché il forte desiderio d’incontrarsi non li ha indotti a organizzare una "carrambata". Protagonisti ventidue sui ventitré ex scolaretti che domenica, dopo vari contatti e ricerche, si sono ritrovati, compreso Enrico De Filippo, arrivato dalla Svizzera con un mazzo di rose rosse, una per ogni donna, Valentina Castellani giunta da Terni, e altri da Bologna ma, come racconta Laura Migani: "Tutti con l’irresistibile voglia di riabbracciarsi e ridere insieme". Una giornata da replicare, breve per raccontare tutte le storie.

Suor Paola, maestra di allora, per il freddo è rimasta a Rimini, c’era però suor Teresa Palazzetti che ha accompagnato gli ex scolari nella classe di allora, nella chiesetta e nel cortile. Poi foto ricordo vestiti come nel clic del 1993.

Nella foto: in alto da sinistra Ilenia Ondedei, Suor Teresa, De Filippo, Alfredo Torsani, Davide Lazzaro, Filippo Barosi e Federico Bonomi. In seconda fila Luca Colori, Rachele Soldi, la Castellani, la Migani, Raffaella Franceschetti, Elena Fabbri, Virginia Bologna, Angelo Pecci. Con loro in basso: Marco Spassi, Matteo Grassi, Cristian Sacchini, Alessandra Giustini, Benedetta Arcangeli, Valentina Bellini, Valentina Borgognoni e Filomena Villa. Per tutti pranzo in spiaggia da Tonino al Bagno 23.

Nives Concolino