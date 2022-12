Gli Extraliscio: "Incendiamo Capodanno"

di Nives Concolino

Con la loro musica coinvolgente e allegra si apprestano a infuocare la serata di San Silvestro in piazzale Ceccarini a Riccione. Protagonisti gli Extraliscio, che faranno danzare e cantare la grande platea prima dell’esibizione di Arisa. A dare alcune anticipazione della serata è Mirco Mariani (voce, piano e chitarra), sul palco assieme al mitico Moreno Il Biondo (sax clarinetto), Paolo Rubboli (batteria), Giuseppe Zaghini (basso), Massimo Amadori (chitarra), Enrico Milli (tromba) e Christian Ravaglioli (tastiere). Per il 2023 gli Extraliscio, chiamati a lavorare alle colonne sonore di importanti film, si preparano a esibirsi nei teatri con l’Extralishow.

Un concerto esclusivo, come si svolgerà?

"In allegria, matrice della nostra band punk da balera, Extraliscio. In questi tempi movimentati ce n’è proprio bisogno. Sarà un concerto speciale, esplosivo".

Cosa ascolteremo?

"Dal brano di Sanremo, Bianca luce nera, a Rosamunda, fino a Marina Marina, poi inserti con brani classici da festa, una samba per far fare un trenino e alcune nostre allegre canzoni. Faremo in modo che la serata resti nella storia di Riccione. La scaletta sarà da veglione".

Con voi ci sarà anche Moreno il Biondo?

"Lo faremo sgambettare un po’, anche perché stiamo preparando la nuova formula, il tecno liscio, brani strumentali, suonati da Moreno. La tecno non va più di moda da dieci anni, ma noi siamo talmente fuori moda che andiamo a ripescare quello che gli altri non vogliono, così il liscio che nessuno voleva più, ma che alla fine ci ha dato tante soddisfazioni. Abbiamo fatto immaginabili, siamo andati due volte al Festival del cinema di Torino, altrettante a quello di Venezia, una a quello di Roma, poi all’arena di Verona per l’omaggio a Battiato e nei palchi più importanti d’Italia. A Dusseldorf per la contagiosa allegria romagnola ci hanno fatto fare un doppio concerto con nuovo contratto nello stesso giorno. Speriamo di arrivare a Riccione con lo stesso entusiasmo".

Nel frattempo che fate?

"Stiamo facendo nuove importanti registrazioni , grazie anche a Pupi Avati che mi aveva chiamato per il film ‘Lei mi parla ancora’ e a Elisabetta Sgarbi per ‘Nino Migliori. Viaggio intorno alla mia stanza’. Un mio pezzo è finito pure nel nuovo film del regista Aleksandr Sokurov che a breve uscirà in Italia. Siamo poi preparando nuove canzoni con importanti collaborazioni".

A marzo succederà qualcosa di straordinario?

"Nei teatri italiani arriverà uno spettacolo meraviglioso. Dopo il debutto a Linus - Festival del fumetto, ideato e diretto dalla Sgarbi, il primo marzo dal Teatro Comunale di Ferrara partirà Extralishow (Betty Wrong e Luca Volpatti), spettacolo-concerto con le letture e i travestimenti folli di Leo Mantovani e con i disegni dal vivo su uno schermo gigante di Davide Toffolo, nella duplice veste di artista visivo. Ci accompagneranno mentre canteremo".

Che dire invece di Riccione?

"E’ una meravigliosa città di mare, molto importante per noi, per me per Moreno, è la patria dei giovani. Importare il liscio, che è degli anziani, in un luogo giovanile è cosa enorme".