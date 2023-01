Gli hotel della Perla sono a misura di famiglia

Ben 250mila presenze annue generate da soli 16 hotel. Come ci riescono? Con le famiglie, molto spesso fidelizzate. Quella del consorzio Family hotel di Riccione non è solo un’esposizione di numeri. Quando spiegano che ‘oltre al mare c’è di più con i Family hotels’ rilanciano la necessità di guardare a questa fetta di mercato che per molti è scontata, ma che scontata non è. "Ci sono vari temi da affrontare – premette Andrea Ciavatta presidente del consorzio -. Ad esempio c’è un problema di spazi per le strutture al fine di dare servizi ai clienti. Inoltre sarebbe sbagliato pensare che l’offerta si limiti alla sola struttura. La famiglia sceglie la destinazione, dunque la sfida è rendere la città appetibile per le famiglie, e questo lo si può fare anche con eventi pensati per questa tipologia di clienti. Come singole strutture o consorzio ci siamo mossi. Circus ne è un esempio, e da quest’anno vorremmo portare le Merende in vigna per tutta la famiglia in accordo con produttori locali. Ma crediamo debbano crescere anche gli eventi per le famiglie nella programmazione della città". Il consorzio dispone nel complesso di 917 stanze, dà lavoro a 400 collaboratori. Il fatturato medio generato dall’investimento family è di 75mila euro. Questa è solo una parte del turismo family in città visto che sono davvero tante le strutture che lavorano in buona parte con le famiglie. Ma sono proprio i nuclei composti da mamma, papà e figli a soffrire più l’aumento dell’inflazione, cosa che potrebbe contrarre questo segmento di mercato e di conseguenza aumentare la concorrenza tra località. Dunque una città sempre più a misura di famiglie diviene elemento fondamentale per un’offerta appetibile.

a.ol.