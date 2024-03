Gli hotel di Cattolica fanno il pieno a Pasqua

"Quasi 70 hotel apriranno per Pasqua e saranno tutti pieni", l’associazione albergatori di Cattolica conferma un trend in crescita ma chiede anche che la città sia pronta,visto che i cantieri in città sono tantissimi e molte vie sono chiuse al traffico o comunque con vie alternate. "Siamo sicuri che ci sarà un certo pienone grazie alla voglia di sole e mare dei turisti ma anche grazie ad alcuni eventi sportivi che saranno previsti presso lo stadio Calbi – dice Massimo Cavalieri, presidente dell’associazione albergatori – aumentano gli alberghi che aprono e se il meteo si confermerà positivo potrebbero aumentare ancora. Le richieste sono in aumento, naturalmente per 3 o 4 giorni al massimo, ma siamo contenti".

Ma la città sarà pronta? Cantieri un po’ dappertutto, zona a mare, centro storico, aree periferiche, gli albergatori sono preoccupati: "Chiediamo di sospendere i cantieri almeno dal venerdì santo al lunedì – prosegue Cavalieri – perché è necessario che sia una città pronta ed accogliente. Chiediamo di sospendere i lavori e che almeno ci siano gli accessi necessari per raggiungere hotel e strutture. Anche per i turisti che si recheranno in autonomia". L’inizio stagione, dunque, promette bene ma poi a maggio si annunciano grandi eventi sportivi: "Inferno Run sarà un appuntamento di inizio maggio con il quale inauguriamo la stagione turistico-sportiva – continua Cavalieri – e siamo molto fiduciosi, perché puntiamo a superare le 1.000 adesioni per il week-end del 4-5 maggio. Poi avremo la Gran Fondo degli Squali e quindi l’OceanMan, per un mese di maggio che sarà il vero inizio della stagione estiva. Siamo comunque contenti per la Pasqua, sarà davvero un bell’inizio".

Per la Regina ed il suo indotto economico sono comunque dati significativi e premesse molto positive per rilanciare tutto il comparto turistico. Negli ultimi mesi sono state pubblicizzate le fiere ed alcune iniziative promozionali, segno di una buona collaborazione tra pubblico e privato, tra ente comunale ed associazioni di categoria. Intanto ha preso avvio anche il cantiere di via Bastioni in centro storico tra piazza Carl Marx e via Pascoli, un altro intervento importante da 300.000 euro per rifare manto stradale ed evitare infiltrazioni d’acqua. Sull’intervento nei Giardini De Amicis, infine, l’amministrazione comunale proprio di recente ha garantito che si farà il possibile per evitare i disagi al minimo già da fine marzo.

Luca Pizzagalli