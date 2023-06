Gli hotel diventano foresterie "Servono almeno 4mila posti per i lavoratori stagionali"

Sono tanti, tantissimi i lavoratori stagionali della Riviera che necessitano di un alloggio durante l’estate, perché gli hotel e le attività non offrono loro una stanza. Per questo il Comune di Rimini (lo avevamo anticipato) sta lavorando a una delibera per permettere, ai proprietari di alberghi marginali o fuori mercato, di poterli riconvertire in strutture che possano ospitare gli stagionali del turismo. "Stiamo parlando di una platea molto ampia. Il fabbisogno di alloggio per i lavoratori, solo nel settore alberghiero, interessa un numero che, secondo le stime dell’Osservatorio della Camera di commercio e dell’associazione albergatori, varia tra i 2.500 e i 4.000", ha spiegato martedì sera, in consiglio, l’assessore alle attività economiche Juri Magrini.

Il tema della riconversione degli hotel è stato sollevato dall’interrogazione di Annamaria Barilari, consigliera Pd e albergatrice. È un tema molto sentito, per questo Palazzo Garampi sta lavorando a un delibera apposita che permetta – in tempi rapidi e con un iter autorizzativo ’snello’ – la riconversione degli alberghi fuori mercato affinché possano accogliere i lavoratori stagionali, ma anche studenti universitari e personale dell’ateneo, nonché i sanitari che lavorano a Rimini e fanno i pendolari. Ci vorrà tempo perché questo avvenga, ma la delibera (attraverso la modifica all’articolo 27 del regolamento urbanistico edilizio) "a breve – assicura Magrini – verrà presentata in consiglio comunale", ma sarà operativa più avanti. La Barilari ha chiesto se ci saranno anche agevolazioni su Tari (la tassa rifiuti) e altre imposte per chi deciderà di chiedere un cambio di destinazione d’uso e trasformare il proprio albergo in ’staff hotel’ (per gli stagionali) o studentato. "Non abbiamo ancora affrontato il tema degi sgravi fiscali – la risposta di Magrini – Di sicuro, chi chiederà il cambio di destinazione d’uso non dovrà pagare l’imposta di soggiorno". Magrini ha spiegato che il cambio d’uso per riconvertire gli hotel in strutture per gli stagionali, gli studenti e altri lavoratori pendolari "avrà durata quinquennale, con possibilità di proroga di altri 5 anni. In pratica, i proprietari di hotel che decideranno di utilizzare questo strumento e riconvertire le loro strutture, potranno contare su una prospettiva di almeno 10 anni per rientrare degli investimenti per i lavori fatti". Peccato che l’opportunità di trasformare gli alberghi in strutture per gli stagionali e gli studenti diventerà concreta, se va bene, dall’autunno. "E’ fondamentale – dice la Barilari – accelerare i tempi". Per quest’estate non se ne parla.

Manuel Spadazzi