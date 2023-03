Gli hotel rinascono a Pasqua: "Aperti in 50"

Dopo un inverno piuttosto freddo, e non solo per le temperature, gli albergatori della Regina rilanciano le ambizioni del territorio e annunciano un’apertura significativa di oltre 50 strutture per la Pasqua, nonostante il calendario non sia troppo favorevole. "Abbiamo buone sensazioni e le prenotazioni ci dicono che ne vale la pena – conferma Massimo Cavalieri, presidente dell’associazione albergatori – anche se chi verrà a Cattolica lo farà solo per pochi giorni ma sole e mare sono troppo importanti, dopo mesi di inverno, ed in tanti hanno scelto Cattolica per le vacanze pasquali, e noi ci siamo".

Anche se le aperture alberghiere saranno a singhiozzo per tutto il mese di aprile e poi di maggio: "Andremo avanti con brevi aperture delle nostre strutture e poi chiusure – continua Cavalieri – per poi riaprire per il ponte del 25 aprile, che si annuncia molto pieno, e quindi per quello del Primo maggio. Poi avremo la Gran Fondo Squali Trek (12-14 maggio) che farà la parte del leone per metà maggio. Dopo tale evento, a quel punto della stagione, a maggio inoltrato dunque, tutti gli hotel di Cattolica apriranno e partirà definitivamente la stagione, dunque da fine maggio in avanti".

Ma oramai ci siamo, dunque, dalla Pasqua si apre, anche se a brevi intervalli. Mentre in tanti si chiedono se la prossima estate sarà davvero quella della ripresa nel dopo-Covid. "Abbiamo ottime sensazioni, ci stanno chiamando numerosi turisti – conferma Cavalieri – e le premesse per tornare ai numeri del 2019, anno ottimo prima del Covid, ci sono tutte. Ci chiamano tantissime famiglie di italiani per pacchetti vacanza dai 5 giorni in su. Siamo contenti al momento e siamo molto fiduciosi, naturalmente speriamo sempre nel meteo favorevole".

Nel frattempo la Regina si interroga sui collegamenti e sui trasporti e prepara strategie di destagionalizzazione che passano inevitabilmente per infrastrutture come il futuro Palasport (il via ai lavori nei prossimi mesi) ed in una possibile stazione di arrivo del metrò di costa che potrebbe collegare Cattolica alla fiera di Rimini, specie nei mesi di bassa stagione. Nel frattempo il bel tempo con il mare resta sempre di più il valore aggiunto del prodotto turistico cattolichino.

Luca Pizzagalli