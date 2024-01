Gli hotel saranno all’altezza? Il Pd ci crede

Alberghi sempre più alti per liberare spazi a terra. Il tutto accompagnato da forme di premialità che aiutino gli investimenti. Il Partito democratico mette la riqualificazione delle strutture ricettive in cima alla lista della programmazione urbanistica. La direzione del Pd si è riunita lunedì sera approvando ‘Gli indirizzi di pianificazione urbanistica della città’. Alla base vengono messi concetti chiari. Il primo è la ‘città giardino’, il che apre la strada alla valorizzazione degli spazi verdi chiudendo la strada al consumo di suolo libero. Poi arrivano gli alberghi "volano per l’intera economia turistica e dell’indotto con ricadute positive anche sulle attività commerciali e della ristorazione".

I bonus in cubatura o di altra tipologia li stabilirà il Regolamento urbano edilizio. Per ora dal partito parlano di "premialità per gli interventi con accorpamenti che liberino contestualmente suolo, anche attraverso lo sviluppo verticale degli edifici". Non sempre gli incentivi consentiranno di demolire e ricostruire i vecchi hotel, così nel partito si fanno largo anche altre idee. "Serve una disciplina sugli usi temporanei degli immobili pubblici e privati per evitare il degrado e l’abbandono. Come si è già iniziato a fare in tema di housing temporaneo per i lavoratori stagionali". Nel Pd sono consci che la rinascita della città dovrà andare di pari passo tra interventi pubblici e riqualificazione delle strutture private. Per la parte pubblica il partito si gioca i futuro e punta tutto sul "quadrilatero centrale con nuovo viale Ceccarini e vie limitrofe, area di piazzale Ceccarini e Giardini Montanari, porto e infrastrutture verdi blu. Grande importanza alla progettazione e realizzazione di queste opere all’utilizzo di soluzioni di ingegneria ambientale che anticipino alcune strategie che saranno parte integrante del Pug (Piano urbanistico generale)".

Tutti questi interventi dovranno sottostare a quella che è la sensibilità dominante ad oggi: l’attenzione al verde e alla qualità dell’ambiente e della vita. Tant’è che il Pd vuole una "forte attenzione al tema della qualità ambientale, dal verde pubblico alla qualità di aria, acqua, mare e di tutti gli ecosistemi presenti nel territorio comunale". Nel documento finiscono anche la zona Terme e l’area del Marano di cui si auspica un rilancio, sperando che dopo decenni di annunci sia la volta buona. In attesa che il governo sbrogli il caos concessioni demaniali il partito vuole procedere con la redazione di un nuovo piano dell’arenile. Fin qui gli interventi che dovranno rilanciare l’economia cittadina, ma nel Pd pensano anche ai costi delle case e alle giovani coppie che migrano altrove. Torna d’attualità l’edilizia pubblica da potenziare e la necessità di individuare efficaci politiche abitative. Infine regole ad hoc per "la zona Paese-centro storico, dove serve una nuova disciplina urbanistica e un importante intervento di rigenerazione urbana di piazza Unità, per renderla parte integrante del centro storico, comprensiva dello studio sul traffico, la sosta e il mercato settimanale e un nuovo verde pubblico".

Andrea Oliva