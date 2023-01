Gli imprenditori ‘adottano’ le rotatorie

Cattolica trova un sostegno prezioso nelle sponsorizzazioni private di verde pubbico e rotatorie. Ieri mattina a Palazzo Mancini la sindaca Franca Foronchi e l’assessore ai Lavori pubblici Alessandro Uguccioni hanno incontrato le tre aziende che hanno deciso di sponsorizzare le rotonde di Cattolica. Avangard Look Cattolica e Altamarea Beach Village hanno scelto di prendere in gestione rispettivamente la rotonda di via Allende angolo via Cabral e quella tra via del Prete e via Toscana, mentre Garden Plan ha rinnovato la sua convenzione per quella vicino al cimitero. Una notizia che conferma l’ottimo legame tra territorio, imprese private ed istituzioni. "Come prima cosa – hanno sottolineato la sindaca Foronchi e l’assessore Uguccioni – vogliamo ringraziare queste tre imprese del territorio che, con un forte slancio civico, hanno scelto di farsi carico della cura di queste rotatorie. Questa è una dimostrazione di affetto verso la nostra città che rafforza il senso di comunità e di collaborazione con gli operatori economici che speriamo possa stimolare l’interesse di altri. Sono state scelte rotatorie nelle vie d’accesso a Cattolica e, grazie all’alto standard richiesto dall’amministrazione per questi interventi, siamo sicuri che cittadini e turisti le troveranno curate e accoglienti". Tanti i cantieri in itinere sul territorio comunale e tanti i progetti in fase di decollo per una Regina che si sta facendo completamente il look: lungomare, passeggiata di Ponente, via Verdi, via Ferrara.

Ci saranno altre occasioni di sponsorizzazione, come accaduto per le rotatorie, e l’amministrazione comunale valuterà altre collaborazioni. Nei prossimi mesi molti interventi entreranno nel vivo, a partire proprio dal lungomare per il quale si annuncia anche la posa del nuovo manto stradale. La collaborazione con i privati per l’ente pubblico potrebbe essere la chiave vincente per garantire servizi ed immagine di alto livello, anche a costo zero per le casse comunale. Da ricordare, inoltre, in ambito di verde urbano, lo studio in corso a Palazzo Mancini per un nuovo censimento delle oltre 9.500 alberature. Piante molto datate, in alcuni casi malate oppure in condizioni pericolose e quindi da monitorare.

Luca Pizzagalli