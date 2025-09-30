Gli Imprenditori bocciano la riforma: "Bisogna penalizzare chi evade"

"Bisogna penalizzare chi evade, non chi lavora". La riforma Igr non piace nemmeno agli Imprenditori del Titano. Osla, l’associazione di categoria che li riunisce, si dice preoccupata per l’evoluzione della riforma. "In particolare – spiegano – per gli emendamenti presentati dal governo nell’ultima Commissione consiliare, che modificano radicalmente l’impostazione iniziale del progetto. Fin dall’avvio del percorso di riforma, era stato condiviso un principio fondamentale: non intervenire sulle aliquote, concentrando gli sforzi su semplificazione, equità e ampliamento della base imponibile". Tuttavia, gli emendamenti sembrano andare nel verso opposto. "E per di più senza nessun confronto con le parti datoriali – tuonano da Osla – Tra le misure più critiche c’è l’innalzamento dell’aliquota per le imprese dal 17% al 18%. Un incremento che, anche se presentato come ’transitorio’, rappresenta un segnale profondamente negativo. In un contesto economico già complesso, inasprire la tassazione rischia di compromettere la competitività delle aziende e soprattutto la capacità di attrarre investimenti dall’esterno". Osla ribadisce inoltre la propria contrarietà all’introduzione della Minimum tax, "una misura che alcune associazioni sostengono ma che noi consideriamo iniqua e inefficace – dico no – Colpirebbe infatti in modo discriminatorio chi ha realmente redditi bassi, gravando ulteriormente su chi già fatica a sostenere il peso fiscale. Allo stesso tempo, per chi elude, rappresenterebbe un facile modo per pulirsi la coscienza senza subire reali conseguenze. Il risultato sarebbe dunque duplice: penalizzazione degli onesti e una sostanziale impunità per chi non paga quanto dovrebbe". La posizione di Osla è chiara: "L’unico modo per garantire equità e gettito sostenibile è rafforzare i controlli. Come proposto ai tavoli di confronto, è necessario introdurre strumenti automatici e sistematici di verifica che assicurino che tutti paghino il giusto. Solo un sistema fiscale fondato sull’equità e sull’efficacia dei controlli può portare il Paese fuori da un circolo vizioso pericoloso". L’Associazione ha già chiesto al governo "di riaprire il dialogo con le categorie produttive prima di procedere con scelte che potrebbero compromettere il futuro del Paese".