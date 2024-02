Gli incubi di una famiglia in un interno

Il mondo fuori dalla porta di casa fa paura. Tutto è ignoto, prevalgono diffidenza e cinismo e l’odio trova terreno fertile in una famiglia. Padre, madre e figlio si detestano e si insultano. Sono loro, insieme a un ospite atteso, i protagonisti dello spettacolo "456" di Mattia Torre, l’autore teatrale e televisivo scomparso nel 2019 e affermatosi con programmi tv cult come la serie "Boris". A portare in scena la piéce sul palco del Cinema Teatro Astra di Bellaria, domenica alle 21, sono Carlo De Ruggieri, Massimo De Lorenzo, Cristina Pellegrino e Giordano Agrusta. "È una commedia coinvolgente, nera, ricca di ironia e nonsense", racconta l’attore Carlo De Ruggieri, che sul palco è il figlio Ginesio.

Cosa vedrà il pubblico?

"Vedrà una famiglia che si aggira in questa casa, i tre si detestano profondamente e ognuno rappresenta un ostacolo per l’altro. Vivono in questa zona oscura, isolata dal resto del mondo e temono l’esterno, fino a quando non si innescherà una vicenda per la quale converrà mettere in scena una pantomima per un ospite che potrebbe cambiare la loro esistenza".

Questa famiglia cosa riflette? "Un senso di paura verso l’ignoto e tutto ciò che è diverso da noi. Riflette una impossibilità di comprendere, confrontarsi e dialogare. Il linguaggio scelto è funzionale a esprimere questa difficoltà".

Che tipo di linguaggio viene usato?

"È un linguaggio che Mattia Torre ha inventato iniziando a giocare, poi in maniera non programmata lucidamente corrisponde ad alcuni dei temi che sottendono la storia. I protagonisti usano termini in latino, parole inventate e un dialetto del sud".

Lei interpreta il figlio, che personaggio è?

"Ginesio è succube del potere e dell’ambiente familiare. Ha questo desiderio di andare via, ma in realtà è invischiato profondamente nel suo nido. Non ha le idee chiare su nulla e non ha gli strumenti per interpretare. Emerge proprio la mancanza di una capacità di comprendere l’esterno e anche ciò che è dentro di noi".

Cosa si prova a tirare fuori tutto questo odio?

"Bisogna sempre ricordarsi che è una commedia, pur avendo risvolti drammatici, quindi quando ci siamo messi a lavorare ci siamo approcciati in modo divertito. Poi quando si arriva al lato più drammatico si prova un altro tipo di emozione".

Lei ha lavorato nel film di Ettore Scola dedicato a Fellini. Che ricordo ha di quel set?

"Abbiamo girato al Teatro 5 di Cinecittà, la casa di Fellini. Ho un ricordo bellissimo, è stata un’esperienza indimenticabile". Lina Colasanto