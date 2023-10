Gli indizi all’esame della Scientifica

Non solo il cellulare della figlia 16enne di Manuela Bianchi e Giuliano Saponi. Quello di venerdì sera è stato in ordine di tempo solo l’ultimo elemento acquisito dall’inizio del giallo di via del Ciclamino dagli inquirenti. Inquirenti riminesi che per vederci chiaro sul delitto hanno però inviato tutto il materiale repertato e acquisito dall’inizio delle indagini al laboratorio della polizia Scientifica di Roma. Lì dove sotto la lente stanno passando al setaccio quel materiale che è stato portato via da casa di Manuela, del vicino di casa Louis, così come da casa e automobile del fratello Loris Bianchi e dall’appartamento del papà di Manuela nonché consuocero della vittima Duilio Bianchi. Sotto la lente della Scientifica infatti non ci sono solo i tre fazzoletti e due asciugamani trovati e sequestrati da casa di Duilio poiché su di essi sono state trovate tracce biologiche che potrebbero essere di sangue. Dall’inizio dell’indagine sull’omicidio di Pierina Paganelli la Scientifica ha acquisito da casa di Manuela anche una banconota da 20 euro, oltre ad alcuni indumenti della nuora di Pierina, un taglierino, un coltello e un asciugamano. Inoltre, la polizia ha campionato anche della sostanza bilogica trovata nel box auto di Manuela. Anche dall’appartamento di Louis gli inquirenti hanno prelevato un coltello e un taglierino e da quello di Loris sono stati prelevati un raschietto di metallo con lama retrattile e gli indumenti che il giardiniere indossava la sera in cui è avvenuto l’assassinio di Pierina. Un lungo inventario a disposizione della Scientifica, su cui si attendono con gli esiti dei campionamenti ed analisi del Dna.