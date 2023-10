Gli inquirenti da Manuela. Sequestrati due taglierini

Due taglierini di uso comune, entrambi con una lama di sei centimetri, sequestrati dagli inquirenti in casa di Manuela Bianchi, la nuora di Pierina Paganelli, massacrata con 17 coltellate. Emergono nuovi particolari nell’inchiesta sul delitto dell’ex infermiera riminese di 78 anni, uccisa la sera del 3 ottobre scorso nella zona garage sotterranea del condominio di via Del Ciclamino. Il sequestro dei taglierini è stato compiuto nelle ore immediatamente successive al ritrovamento del cadavere da parte della stessa Manuela, la cui chiamata al 112 è partita alle 8.25 della mattina del 4 ottobre. I due taglierini si aggiungono alla lamettina da giardinaggio trovata tra gli attrezzi da lavoro del fratello di Manuela, Loris Bianchi. Gli inquirenti hanno inoltre sequestrato anche gli indumenti e le scarpe indossati dai due fratelli - almeno per ora e fino a prova contraria totalmente estranei al delitto - il giorno in cui verosimilmente si è consumato l’omicidio. E hanno prelevato (con il loro consenso) le impronte digitali e il Dna. Una raffica di accertamenti, quelli condotti dalla polizia scientifica e dalla squadra mobile di Rimini, guidata dal vice questore aggiunto Dario Virgili, con il coordinamento del sostituto procuratore Daniele Paci. Sequestri, perquisizioni, interrogatori, ma ancora nessun nome iscritto nel registro degli indagati. Una trama che si infittisce, giorno dopo giorno. Lasciando sul tappetto una serie di domande. A che ora esattamente lo sconosciuto è saltato addosso a Pierina, aggredendola a morte dopo aver atteso che posteggiasse l’auto al ritorno da un incontro di preghiera nella sala del Regno dei Testimoni di Geova? Una telecamera installata da un condòmino all’interno di un box auto avrebbe registrato l’urlo straziante della 78enne attorno alle 22.40. Ma un’altra telecamera - in questo caso collocata internamente alla farmacia San Martino - mostra attorno alle 22.10 i fari di un’auto in transito dietro i vetri fumé. Che si tratti proprio della Panda rossa di Pierina? Dopo aver salutato in corrispondenza della rampa (sbarrata dalle 22 in poi da un cancello) che conduce al sotterraneo un’amica che aveva partecipato insieme a lei all’incontro di preghiera, la vittima è scesa nello scantinato per posteggiare la vettura: lì ad attenderla c’era il suo assassino. Come ha fatto quest’ultimo a lasciare il complesso residenziale (posto che sia davvero fuggito e non invece rientrato in uno degli appartamenti)? E come ha fatto a sbarazzarsi dell’arma del delitto, non ancora ritrovata, ed eventualmente dei vestiti imbrattati di sangue, senza di fatto lasciare tracce? A ritrovare il cadavere e far scattare l’allarme, la mattina seguente dopo aver accompagnato la figlia a scuola, è stata la nuora Manuela. Che però ha riconosciuto il corpo della suocera solo dopo essere scesa per la terza volta nello scantinato. Nel frattempo, insieme a lei, erano scesi anche un vicino di casa e il presunto amante e dirimpettaio, Louis Dassilva.

Lorenzo Muccioli