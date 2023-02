"Gli invasi sono utili per evitare sprechi"

Assessore Montini, parlando di sprechi d’acqua, come si colloca Rimini ?

"Il comune di Rimini è uno di quelli che ha la percentuale più bassa di perdite in Italia e rispetto ad altri luoghi dell’Emilia Romagna".

A cosa è dovuta questa performance ottimale?

"A Rimini le cose vanno meglio che altrove, perché si sta procedendo da anni alla cosiddetta ‘distrettualizzazione’ della rete idrica, con un attento monitoraggio e la revisione della pressione nella rete idrica stessa, ciò avviene soprattutto in estate, per far fronte alla alta domanda di acqua, indotta dalle presenze turistiche, affinché ci possano essere meno perdite".

Fondi del Pnnr: disponibili 4 miliardi di euro per migliorare le infrastrutture idriche primarie nel Paese. Chi presenta i progetti per accedere ai fondi?

"Sono state fatte diverse domande per progetti inerenti. Numerosi progetti vengono fatti dai gestori su input del Comune, noi abbiamo eseguito una selezione e alcuni sono stati candidati. Principalmente i progetti li presentano Hera, Amir e il Consorzio di bonifica".

Qual è la sua opinione sulla creazione degli invasi per accumulare l’acqua quando ce n’è troppa?

"Le possibilità di invaso vicino ai fiumi sono utili per i rischi alluvionali. Quando i fiumi sono in piena, gli invasi diminuiscono i rischi di inondazioni per la città. Ma sono utili anche quando si parla di ricarica della falde, a Rimini abbiamo l’esempio di Italsystem, a 4 chilometri dal ponte di Tiberio, dove uno dei due laghi viene monitorato dalla Regione, perché è una delle fonti di ricarica della conoide del fiume Marecchia".

Non ci sono dei rischi di ‘tossicità’ e di alghe negli invasi quando aumentano le temperature con il caldo eccessivo?

"Credo che una volta che questi laghetti contribuiscono alla ricarica delle falde del conoide, poi le acque una volta immesse nella rete idrica vengono trattate. C’è sempre un controllo affinché nei rubinetti delle case arrivi un’acqua salubre. Però mi documenterò sul rischio delle alghe".

I laghetti che si creano per gli invasi andrebbero a impattare negativamente sul paesaggio?

"A volte bisogna accettare dei piccoli disagi o dei peggioramenti sul panorama. Io non vedo questo problema. Allora cosa dovremmo dire di tutti gli alberghi che abbiamo sulla Riviera".

Andrea G. Cammarata