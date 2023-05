Gli oggetti di Van Gogh cercano casa-museo

Trovare una casa-museo per il progetto "Van Gogh Friends Museum". Questo è divenuto un obiettivo anche per Claudio Cecchetto, Ambassador di Visit Romagna, noto talent scout, che crede nel sogno di Franco Ariano, broker e imprenditore di Cattolica. L’artista ha raccolto, attraverso aste prestigiose per il mondo e ricerche storico-artistiche da vero collezionista, oltre 3.200 oggetti tra libri, lettere, quadri, ecc., legati al famoso pittore olandese. In alcuni casi si tratta di pezzi unici e risalenti proprio all’epoca di Vincent Van Gogh, perché è proprio a lui che Ariano si è appassionato, portando addirittura Vittorio Sgarbi a Cattolica alla vigilia di Natale per uno storico incontro allo Snaporaz sul tema "Intorno a Van Gogh".

"Credo che il progetto di Ariano sia molto importante e possa avere un respiro internazionale – commenta Cecchetto – riuscendo magari a portare in Romagna un tipo di turismo culturale e straniero che ci farebbe fare un ulteriore salto di qualità. Dobbiamo lavorare insieme per creare questo museo, a Cattolica, a Riccione, in Romagna, dove possibile. Ci lavoreremo insieme". Da alcuni anni Ariano è al centro dell’attenzione mediatica per un progetto che sta portando sempre più interesse attorno alla sua collezione e alla storia di Van Gogh: "Volevo rendere note alcune mie scoperte – racconta Franco Ariano – sulla figura di Van Gogh, che io definirei, ancor prima che pittore, grande poeta. Posso dire di possedere, tra le altre cose, anche un testo originale scritto proprio di pugno da Vincent nel 1876. I più esperti studiosi ricercano da anni questo manoscritto e nel 2021 alcuni articoli internazionali ne anticipavano i dettagli." Ma ecco il sogno di Ariano: portare a Cattolica, o se possibile nel territorio riminese, un nuovissimo museo ad hoc proprio su Van Gogh e sugli artisti che Vincent amava, nel quale esporre i tanti pezzi originali della propria collezione, riconducibili alla vita del noto artista olandese.

lu.pi.