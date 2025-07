Gli operai sfidano il sole: "Andava finita la colata"

Il blocco dei cantieri nelle ore bollenti è entrato in vigore da ieri, eppure, nel primo giorno di ’allerta rossa’ per il caldo il nostro viaggio tra i cantieri riminesi si imbatte subito in chi, nonostante l’orologio segni le 13.18 e il termometro superi i 35 gradi, comunque in piazza Marvelli non vuole saperne di gettare la spugna. Di fronte a questa ondata di caldo eccezionale che sta investendo tutta Italia, la Regione Emilia-Romagna, infatti, ha disposto limitazioni agli orari di lavoro all’aperto fino al 15 settembre 2025.

Eppure, ieri nel cantiere di piazza Marvelli, una squadra di operai composta da una decina di persone era intenta a concludere l’ultima gettata di calcestruzzo della giornata, quella per la soletta. La betoniera martoriata dal caldo gira lentamente, quasi ipnotizzando i passanti, mentre l’aria bollente e stagnante rende il ronzio del cantiere ancora più evidente sotto il sole rovente. La giornata lavorativa di ieri era stata infatti organizzata per iniziare alle 3.30 del mattino, sfruttando così le ore più fresche per limitare l’esposizione al sole durante il caldo intenso. Tuttavia, il getto di calcestruzzo, una volta avviato, richiede di essere portato a termine senza interruzioni per motivi tecnici e di sicurezza. Ecco il motivo per cui l’operazione si è protratta fino a metà giornata, sforando la barriera delle 12.30 imposta dalla Regione. A spiegarlo è stato il geometra di cantiere, Fabrizio Bianchi: "Stanno finendo una gettata – ha detto –. Finiremo questo ultimo passaggio e poi andremmo a casa", ha garantito. E così è stato, in osservanza appunto delle nuove tutele previste per i cantieri delle opere pubbliche in questi giorni flagellati dalle alte temperature.

Riccardo Bianchini