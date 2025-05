Gli operatori: "Sì alla tassa sui turisti. Ma servono più parcheggi e servizi"

La tassa di soggiorno non è più tabù a Santarcangelo. L’amministrazione farà pagare l’imposta ai turisti dall’anno prossimo, come ha annunciato su queste pagine il sindaco Filippo Sacchetti. Gli incassi della tassa "serviranno a migliorare servizi e qualità dell’offerta per i turisti in città". È una rivoluzione: in provincia Santarcangelo sarà il secondo comune non costiero (dopo San Leo) a introdurre l’imposta. "Giusto? Sbagliato? Sicuramente sarà una spesa che si andrà ad aggiungere per i clienti – osserva Andrea Bombardieri, titolare dell’hotel Il Villino e portavoce degli albergatori clementini – Ma è anche vero che tanti turisti ormai sono abituati a pagarla quando vanno in vacanza. In tanti comuni si paga già, e quindi non sarebbe la morte di nessuno". "Bisognerà vedere – prosegue Bombardieri – come sarà applicata. Deve valere per tutti, inclusi i numerosi b&b e affittacamere". Per Bombardieri "oggi i posti letto per turisti presenti a Santarcangelo sono più che sufficienti. Ma sono d’accordo con il sindaco quando dice che bisogna qualificare l’offerta".

Confesercenti dice ’sì’ alla tassa di soggiorno. "Andrà a incentivare la politica dell’accoglienza e favorirà interventi per la città", osserva il responsabile Massimo Berlini. Che si augura che i proventi vengano impiegati anche per migliorare i parcheggi. "Gli ultimi weekend hanno messo a nudo l’insufficienza di parcheggi e i problemi di viabilità. Torniamo a chiedere di ampliare il parcheggio ’Francolini’ con un piano interrato. è fondamentale, se vogliamo puntare sempre più sul turismo e, al contempo, liberare spazi per chi vive in città". E restando sul tema delle tasse, "non abbiamo gradito – conclude Berlini – l’aumento della tassa rifiuti, che andrà a gravare indistintamente su tutte le attività commerciali in egual misura colpendo aggiormente quelle in periferia e nelle frazioni". Questione di merito e di metodo, "perché non ci è stato presentato il bilancio prima che venisse approvato in consiglio comunale".

"Non siamo contrari alla tassa di soggiorno – dice Alex Bertozzi, il presidente di ’Città viva’ – Può diventare un utile strumento per migliorare l’organizzazione degli eventi, la comunicazione, per lavorare ancor di più sul brand Santarcangelo. E potrebbe servire anche per interventi sull’arredo urbano, una segnaletica più chiara per i parcheggi. Chiaro: non si può pensare a cifre paragonabili a quelle dei comuni costieri. Ma la tassa può diventare una risorsa in più se ben utilizzata".