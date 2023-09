Gli orchestrali della pace Il mondo unito da Beethoven

’Bacchette magiche’ e strumentisti superstar sul palco del teatro Galli. Entra nel vivo la Sagra Musicale Malatestiana. Giovedì performance della Peace Orchestra Project. Appetitoso il programma che offrirà ai musicofili, l’orchestra ’della pace’ diretta da Ricardo Castro, a cui aderisce una solista del calibro di Martha Argerich, con il primo Concerto per pianoforte di Ludwig van Beethoven. Il menu musicale della serata si arricchisce del secondo Concerto per pianoforte di Dmitri Šostakóvič, solista Federico Gad Crema, della Sinfonia Un mondo nuovo di Nicola Campogrande e dell’ouverture dal Candide di Leonard Bernstein.

Cos’è la Peace Orchestra? La parola pace, accanto alla parola orchestra, accende nella mente una speranza, un’idea per il futuro. La Peace Orchestra Project è una iniziativa alla quale ha aderito, insieme a tanti altri soliti di grido, anche Martha Argerich, sempre sensibile alla causa dei diritti umani e civili. L’orchestra è formata da giovani musicisti tra i 18 e i 25 anni provenienti da diverse orchestre tra cui l’Orchestra Giovanile Italiana e la brasiliana Neojiba Orchestra; il suo scopo principale è quello di promuovere, attraverso la musica, l’integrazione sociale e l’armonizzazione tra le diverse comunità del pianeta.

Nel dettaglio il programma di giovedì sera: si inizia con l’esibizione al pianoforte di Federico Gad Crema, che eseguirà B Candide, ouverture di Bernstein. Il Concerto per pianoforte e orchestra n. 2 in fa maggiore op. 102 di Sostakovic sarà interpreta al pianoforte dalla Argerich. Poi la Sinfonia n. 2 Un mondo nuovo di Campogrande (mezzosoprano Alexandra Achillea Pouta) e il celeberrimo Concerto per pianoforte e orchestra n. 1 op. 15 di Luwvig van Beethoven.

La Argerich ha spesso promosso la formazionecompositori emergenti come Giovanni Sollima e George Benjamin e di giovani pianisti. Tra gli altri, Alessandro Mazzamuto, Gabriele Baldocci, Mauricio Vallina, Sergio Tiempo, Polina Leschenko, sui palcoscenici dei suoi festival annuali a Lugano. Il Progetto Martha Argerich è stato definito ’una settimana di ininterrotto bagno di musica per esecutori e pubblico, lasciando carta bianca a una concertista fra le più grandi del nostro tempo. Con un modo di suonare molto particolare, pieno di intuizioni e soluzioni ogni volta originali, che fanno parlare del suo pianismo come di qualcosa di adolescenziale’.

Mario Gradara