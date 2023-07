Gli ottant’anni di Pioggia, il re delle disco

Imprenditore di primo piano, non solo a livello locale, Sergio Pioggia (nella foto con Sergio Zavoli) domani soffia su 80 candeline. Un compleanno speciale che si annuncia con una grande festa, lunedì sera, al ristorante La Fattoria di Riccione con gli auguri speciali in video di alcuni personaggi del calibro di Albano, suo amico di vecchia data. La vita di Sergio, che nei decenni si è intrecciata con quella di altre personalità, è costellata da una miriade d’incarichi, da presidente del Silb, della Confcommercio e del comitato Riccione Marano, a vicesindaco di Coriano. Poi l’aspetto imprenditoriale che la visto al timone di hotel e locali, come i mitici Pariolino, La Lanterna e la Torre Folk.

Ottant’anni e non sentirli?

"Si, ma sulle spalle ci sono tutti, con un pieno ora si fanno molti chilometri in meno, nel senso che bisogna fermarsi più spesso per ricaricarsi. Sono comunque ancora in prima linea con i miei figli, Davide, fisico e matematico, Catia e Daniela e con la mia Rosanna, che è in cucina".

In prima linea da una vita intera?

"Mio padre è morto quando avevo tredici anni. Finita la terza media non sapevo dove andare. Un maestro di Coriano mi ha detto: hanno aperto l’Ente Nazionale per l’addestramento dei lavoratori del commercio, che ho quindi frequentato prima a Rimini poi a Roma. Ho fatto la scuola Alberghiera e fino a ventun anni sono stato in Germania, dove ho guadagnato i soldi con i quali ho comprato una vigna, a Sant’Andrea in Besanigo. Qui ho costruito la Torre Folk, dove si mangiava e si ballava. Mi sono poi trovato a gestire anche due hotel, l’Internazionale a Milano Marittima e il Costa d’oro a Bellariva. Erano i tempi in cui, da solo, gestivo pure la Lanterna e il Pariolino. Nei tre locali facevo feste diverse per migliaia e migliaia di turisti".

Ma lei non si è mai fermato?

"Nella mia vita ho fatto di tutto, il vicesindaco a Coriano, il presidente nazionale del Silb (Sindacato italiano locali da ballo), per otto anni sono stato presidente della Confcommercio di Riccione, la mia segretaria era Daniela Angelini".

Ha così allacciato importanti amicizie?

"Tra le tante quella con Albano, mio coetaneo, ci sentiamo spesso. Ci siamo conosciuti alla Locanda del Lupo dove lui cantava e io facevo il cameriere, andavamo in moscone assieme. Siamo rimasti legati, ogni tanto lo vado a trovare".

Aveva contatti anche con Craxi e altre personalità?

"Essendo socialista ho avuto occasione di conoscerlo, così una volta l’ho portato a San Patrignano. È stato con noi per un’intera giornata. Come presidente del Silb, ero pure rappresentante della Siae che allora era presieduta da Gino Paoli, con lui in ufficio abbiamo fatto anche delle litigate. Tra le conoscenze, quella con Draghi, Zavoli e Orietta Berti".

Nives Concolino