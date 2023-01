Gli sconti ‘seducono’ i riminesi "Saldi, la partenza è positiva"

di Giuseppe Catapano

I segnali sono confortanti. Il primo mini-bilancio dei saldi invernali – partiti giovedì 5 – è positivo. Il weekend lungo dell’Epifania ha aiutato. Ne è consapevole Confesercenti Rimini, parlando di "buona partenza dei saldi che, spinti proprio dal lungo weekend scorso, hanno registrato un buon andamento delle vendite soprattutto nei negozi di abbigliamento e accessori moda". Il primo banco di prova è stato superato: timori da parte dei commercianti ce n’erano e ci sono, soprattutto perché l’inflazione sta erodendo il potere di acquisto dei consumatori. C’è chi per questo potrebbe scegliere di rimandare gli acquisti a tempi migliori, oppure chi non vorrà comunque lasciarsi sfuggire l’occasione delle vendite promozionali. L’andamento dei prossimi giorni dirà molto sull’esito di questi saldi invernali. In molte città si registra una crescita a doppia cifra rispetto all’anno scorso, anche se nel confronto vanno considerate le restrizioni causa Covid (e pure il boom dei contagi) del 2022.

"La speranza – osserva Fabrizio Vagnini, presidente di Confesercenti Rimini – è che dopo questo primo weekend ne seguano altri che permettano alle imprese del settore di risollevarsi, almeno parzialmente, dalle difficoltà". Perché i commercianti, pure loro, fanno i conti con i rincari. I saldi invernali, che proseguiranno fino al 5 marzo, rappresentano circa il 20% del fatturato complessivo per il comparto del commercio. "Il positivo avvio – dice Vagnini – ha confermato che il consumatore gradisce il contatto col negozio fisico e non rinuncia all’importante supporto che può svolgere personale qualificato nell’orientare le scelte con competenza e professionalità. Anche la serietà delle proposte è un elemento di garanzia importante e nei nostri negozi c’è ancora un ampio assortimento di prodotti a disposizione della clientela".

Secondo un’indagine di Confesercenti regionale, il 60% degli esercenti si dichiara soddisfatto: in particolare il 32% degli intervistati ha registrato un incremento rispetto allo stesso periodo del 2022 e il 41% ha visto le vendite posizionarsi sullo stesso livello. Un terzo di chi ha registrato un incremento lo ha visto di oltre il 20%. Lo scontrino medio si è attestato a 92,27 euro, per il 28% degli intervistati il valore è superiore a quello dello scorso anno e per il 41% è dello stesso importo.