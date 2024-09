Gli scout nautici piangono la morte di Miriam Forbicelli

Alla fine ha vinto quel male che da qualche anno abitava dentro di lei. Una malattia che neanche per un minuto aveva intaccato il grande attaccamento alla vita di Miriam Forbicelli. Quarantadue anni e tante passioni. Come quella della natura che condivideva con i compagni scout nautici Cngei di Belllaria, ma anche per gli animali e soprattutto i gattini randagi che salvava dalla strada per portarli in luoghi protetti. Però più di tutti c’era l’amore per la macchina da presa, un legame così saldo che l’aveva portata a scegliere di fare la cameraman come lavoro, arrivando fino agli studi di Roma. "Una vita che non si era interrotta neppure con il sopraggiungere della malattia – fanno sapere dall’associazione scoutistica –. Miriam donava allegria e sorrisi, regalando a chiunque il meglio di sé, mostrando sempre una grande forza d’animo anche di fronte alle difficoltà della vita".

La sezione scout nautici Cngei ha voluto ricordare la giovane attraverso le sue stesse parole con un post social. "Non dovete essere tristi e piangere perché io sono tranquilla e serena - dice Miriam -. La vita terrena è questa, ognuno di noi ha un percorso, il mio è stato questo. Ci rincontreremo in un modo migliore".

f.t.