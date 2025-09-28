Gli sfratti in leggero calo. Resta l’allarme abitativo

Il dato può sembrare rassicurante: nel 2024 a Rimini gli sfratti effettivamente eseguiti sono stati 236, in leggero calo rispetto all’anno precedente. Ma la cifra va letta insieme alle 979 procedure di rilascio avviate nello stesso periodo. Si tratta di atti giudiziari con i quali il proprietario notifica all’inquilino la richiesta di lasciare l’alloggio alla scadenza del contratto: non uno sfratto immediato, dunque, ma l’avvio di un percorso che, se non si trova un accordo o un’alternativa, può concludersi con l’esecuzione forzata. Un indicatore che misura il grado di tensione di un mercato e che nel riminese resta molto elevato.

Il fenomeno non è isolato. In Emilia-Romagna nel 2024 si sono registrati 2.801 sfratti eseguiti e 8.642 procedure di rilascio. Bologna guida la graduatoria con 635 sfratti e 2.827 procedimenti, seguita da Modena e Parma. Anche a Reggio Emilia e Ravenna i numeri sono in crescita. Rimini si colloca in una fascia intermedia, ma la distanza tra gli sfratti eseguiti e le procedure avviate segnala un bacino di potenziali nuovi casi che rischia di allargarsi nei prossimi mesi.

Un elemento di novità riguarda l’aumento del 16,33% degli sfratti per finita locazione, ossia la scelta dei proprietari di non rinnovare i contratti per rialzare i canoni. È un trend che colpisce soprattutto le famiglie a reddito medio-basso, che con grandi sacrifici riuscivano a reggere un affitto "vecchio", ma che non hanno margini per sostenere richieste di 600-700 euro mensili. Nel riminese il fenomeno è reso più acuto dall’attrattiva degli affitti turistici brevi, che drenano alloggi dal mercato residenziale.

Il rischio è quello di una frattura crescente: da un lato chi può permettersi l’acquisto o un affitto a prezzo pieno, dall’altro chi vive con contratti precari e stipendi insufficienti. Secondo il Sunia Emilia-Romagna, la risposta non può che passare da un piano nazionale di edilizia sociale, con canoni calmierati nell’ordine dei 400-450 euro, e dalla riqualificazione dei circa 100 mila alloggi pubblici oggi sfitti.

Per Rimini, il calo degli sfratti eseguiti appare dunque più un episodio congiunturale che un segnale di inversione. Le quasi mille procedure di rilascio già in corso raccontano una realtà dove l’emergenza abitativa resta ben lontana dall’essere superata.