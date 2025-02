Gli spagnoli conquistano il centro di Cattolica

Cattolica può sorridere, la nota catena di negozi spagnoli Ale-Hop continua la sua espansione nel mercato italiano ed apre in questi giorni un nuovo punto vendita in via Bovio, a pochi passi da piazza Primo Maggio. Un nuovo ingresso, dunque, nel tessuto commerciale del centro cattolichino che porterà ancora più vivacità e turismo. Inoltre parte la ricerca di commessi per la nuova apertura, con nuove opportunità di lavoro. Con oltre 300 negozi in Spagna, Portogallo, Croazia e Italia, e 30 anni di esperienza nel settore della vendita al dettaglio, l’azienda continua ad espandersi nel mercato italiano.

"Il nuovo punto vendita Ale-Hop _ spiega il management del marchio _ dedicherà oltre 300 metri quadri di superficie per offrire la sua ampia gamma di prodotti in categorie come intrattenimento, bambini, cartoleria, moda, casa, sport ed elettronica. Inoltre, a seguito di questa nuova apertura, l’azienda è attivamente alla ricerca di commessi per il suo negozio". Un centro cittadino che si rinnova con un turnover di vetrine significativo. Si consideri che da ottobre è presente anche la Upim in piazza Nettuno con un negozio che ha dato anche in questo caso vita anche alla passeggiata di via Mancini e via Bovio. Mentre in piazza Mercato da pochi mesi è aperta, con un ampio spazio di accoglienza e promozione, la nuova agenzia viaggi Domino Express che ha sede a Riccione e ha deciso di puntare anche a Cattolica.

"Crediamo in Cattolica e nel suo tessuto commerciale e turistico", ha ribadito durante l’inaugurazione il titolare Luca Dominici, alla presenza anche della sindaca Franca Foronchi. Un tessuto commerciale che cresce e si rinnova con marchi e aziende prestigiose per rilanciare le ambizioni di Cattolica in vista della prossima primavera estate.

Da ricordare anche che a Palazzo Mancini si sta lavorando ad un progetto di completo rinnovo urbanistico e strutturale di tutto l’asse viario e pedonale di via Mancini e via Bovio per creare un quartiere di pregio, con arredi, verde ed illuminazione, che possa ricollegarsi al nuovo lungomare Rasi-Spinelli e dunque creare una passeggiata che possa unire il centro alla zona mare ed al porto.

I nuovi marchi ed i nuovi negozi certamente daranno entusiasmo e spinta imprenditoriale a tutto il settore, già fortemente penalizzato dalla concorrenza e dalla crisi, nell’arco del 2025.

Luca Pizzagalli