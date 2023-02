"Gli spazi esterni sono vitali, evitano il degrado Ma ora il provvedimento diventi permanente"

"Ottima la proroga per l’intero 2023 ai dehor senza dover richiedere autorizzazioni paesaggistiche: un provvedimento vitale per le nostre attività, e che ci auguriamo diventi permanente in futuro, la burocrazia ci uccide". E’ un coro quello di titolar di bari e ristoranti sulla norma che consente procedure semplificate sino a fine anno. "Siamo molto soddisfatti – spiega il presidente di Fipe Confcommercio Gaetano Callà – per l’approvazione della norma inserita nel decreto Milleproroghe. E confidiamo che le amministrazioni locali siano al nostro fianco in questo nuovo approccio di valorizzazione degli spazi pubblici, che chiediamo da sempre". "La pandemia ha cambiato radicalmente le abitudini delle persone – continua – che sentono la necessità di vivere gli spazi esterni tutto l’anno: è una richiesta che ci fanno ogni giorno. È un valore aggiunto per tutti, perché gli spazi esterni concessi a bar e ristoranti sono una ricchezza per l’intera città e contribuiscono a valorizzarla, aumentandone l’appeal turistico. Si va nella giusta direzione, tenendo conto del diritto delle imprese di lavorare, e di quello dei cittadini di godere di spazi urbani di qualità e quello dei residenti di vivere in aree ordinate e godibili".

"Bellissima decisione, mi auguro che diventi permanente nei prossimi anni – fa eco Loris Cerbara, dell’Antica Cafeteria di piazza Tre Martiri – Il turismo è un’industria, non possiamo essere sempre essere costretti a lottare contro la burocrazia. Il provvedimento non mi tocca personalmente, la mia autorizzazione scade comunque a fine anno, ma è un bene per i colleghi e per la città". "Il dehor ormai è uno spazio essenziale – dicono Riccardo e Giuseppe Peruzzi, del Caffè Spazi di piazza Cavour – e i clienti sono abituati a stare all’esterno tutto l’anno. Abbiamo rifatto ex novo il nostro dehor pochi anni fa, è costato sui 50mila euro. Siamo stanchi di combattere contro la burocrazia, specie dopo gli anni bui del Covid che ci hanno massacrato". "Provvedimento positivo – conclude Giuliano Lanzetti del Bounty –. Serve a operatori, residenti, turisti, e mantiene letteralmente la luce su zone buie della città, impedendo desertificazione e degrado".

Mario Gradara