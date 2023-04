Gli sport motoristici riducono le emissioni

L’inquinamento ambientale è una tematica fondamentale che ci riguarda direttamente. E persino lo sport ha un ruolo importante nel sostenere la transizione ecologica. Il mondo dei motori è tra i settori sportivi a maggior impatto ambientale. Un’indagine della Fia ha evidenziato che in Formula 1, in un anno di gare, vengono emesse 256mila tonnellate di Co2: la stessa quantità prodotta da 4.250 voli Roma-New York con un Boing 787. Già dal 2022 è stato introdotto un nuovo carburante, chiamato E10, composto dal 90% di combustibili fossili e dal 10% di etanolo da fonti rinnovabili. Obiettivo per il 2026: introdurre un carburante completamente sostenibile. Già adottate moto elettriche per muoversi all’interno del paddock, caricate grazie ai pannelli solari. Le nuove auto ibride da competizione hanno debuttato nel 2022 nel rally di Montecarlo: è l’inizio di una nuova era.

Matteo Casadei II A