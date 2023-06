Gli spot per il turismo: "La Romagna è la vacanza degli italiani"

"C’eravamo e ci saremo... oggi come allora. Perché una cosa non cambierà mai: la Romagna... è la vacanza degli italiani". Così si conclude lo spot di 30 secondi, da ieri in onda sulle reti Rai, Mediaset e su La7 (e in versione ridotta, di 15 secondi, su web e social), per rilanciare il turismo in Romagna dopo l’alluvione. Lo spot mescola immagini d’epoca amatoriali e di repertorio, tratte anche dai filmini delle vacanze dei turisti, a quelle di oggi. E’ come se fossero i turisti stessi a raccontare la Romagna. "L’idea di raccontare la nostra terra dal punto di vista degli italiani ci è subito piaciuta – dice Jamil Sadegholvaad, sindaco di Rimini e presidente di Visit Romagna – Dallo spot emerge con romantica chiarezza come siano cambiati tempi, mode e tendenze, ma ci sono emozioni che non cambiano mai. È questa la nostra forza". In onda fino al 23 giugno, gli spot intercetteranno 24 milioni di persone, di cui 10 nella fascia di età tra i 25 e i 54 anni. Alla tv si affiancherà la campagna pubblicitaria anche sui social e sulle radio. Il tutto per un costo totale di 600mila euro.