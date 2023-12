Gli stranieri scoprono la ‘nuova’ Riviera

Il clima gradevole d’autunno invita anche gli stranieri a trascorrere le vacanze in riviera. Prendendo le statistiche della Regione si può vedere come gli arrivi a Rimini di stranieri nel mese di ottobre sono aumentati del 30% rispetto a un anno fa. Un risultato importante che segue il più 20,3% registrato in settembre. Quest’anno il mese di ottobre ha visto numeri di turisti giunti in città non molto distanti da quelli registrati nel mese di maggio, per metà segnato dall’alluvione e dai suoi effetti. L’autunno caldo fa bene anche al turismo sportivo. Ne sanno qualcosa gli alberghi che fanno parte dei Bike hotel. Oggi possono godersi la seconda parte di stagione con numeri molto interessanti e camere d’albergo piene. Sempre più interessante per il comparto turistico il mese di settembre. A Misano i pernottamenti sono aumentati del 15% rispetto a un anno fa con valori superiori anche al 2019, anno pre pandemia.