Gli strappano il Rolex dopo ore di pedinamento

Lo hanno pedinato senza sosta per quasi quattro ore. Aspettando il momento opportuno per uscire allo scoperto e strappargli dal polso un lussuoso Rolex dal valore di circa 40mila euro. Nel mirino dei rapinatori lo scorso ottobre era finito un imprenditore appena uscito da un ristorante della Perla Verde. Il raid era durato una manciata di secondi. Tanto era bastata ai due malviventi, entrambi di origine campana, per impossessarsi del prezioso quadrante, causando al malcapitato proprietario anche delle lesioni di lieve entità. Le indagini, affidate ai carabinieri della compagnia di Riccione, si sono però svolte a tempo di record e già nel giro di poche ore i militari erano riusciti a risalire ai presunti autori del colpo. L’indagine, coordinata dalla Procura di Rimini, è proseguita per diversi mesi, fino a giovedì scorso, quando i militari della Perla Verde hanno dato esecuzione ad un’ordinanza emessa dal gip del tribunale di Rimini. I rapinatori, che sarebbero vecchie conoscenze delle forze dell’ordine, si trovano ora agli arresti domiciliari nelle loro abitazioni.

Tutto comincia, come già detto, lo scorso autunno, fuori da una noto ristorante nella zona centrale di Riccione. L’imprenditore, che ha appena finito di pranzare, viene notato immediatamente dalla coppia di banditi, appostata nei paraggi in attesa di qualche potenziale vittima. Non sfugge, all’occhio esperto dei malviventi, quello splendido Rolex dal valore di decine di migliaia di euro che fa bella mostra di sé al polso dell’uomo. La coppia inizia a pedinare con discrezione la futura preda, senza mai perdere di vista i suoi movimenti. L’occasione propizia si presenta circa quattro ore dopo. L’imprenditore è in macchina, con il finestrino abbassato, e aspetta la moglie che sta sbrigando delle faccende. I rapinatori si avvicinano in sella ad uno scooter e, con una mossa rapidissima, allungano la mano e strappano il quadrante dal polso, fuggendo alla velocità della luce. L’uomo non fa neppure in tempo a reagire: un attimo dopo averli visti arrivare, i rapinatori sono già spariti nel nulla con il Rolex. Sul posto intervengono i carabinieri della sezione operativa, che fanno scattare immediatamente le indagini. Verranno sentiti i testimoni, e passate attentamente al setaccio le telecamere della zona. Fino a stringere il cerchio sui due sospettati. È attorno a loro che si concentreranno le indagini condotte dai militari dell’Arma. Indagini che infine porteranno all’arresto.