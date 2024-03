Gli studenti a lezione dai ‘Giusti’

I ragazzi delle classi IIID e IIIG della scuola media Bertola hanno animato ieri mattina la cerimonia commemorativa al ‘Giardino dei Giusti’, nel parco XXV Aprile a fianco del ponte di Tiberio. La celebrazione della ’Giornata dei Giusti dell’umanità’ è la ricorrenza istituita nel 2017 allo scopo di "mantenere viva e rinnovare la memoria di quanti, in ogni tempo e in ogni luogo, hanno fatto del bene salvando vite umane". A deporre la corona di fiori ai piedi del monumento Patrizia De Angelis, viceprefetto vicario, e Francesca Mattei, assessore alla pace, insieme ai familiari delle vittime del nazifascimo. Erano presenti gli studenti della Bertola, accompagnati dalle insegnanti e dal coordinatore del progetto Daniele Susini. La cerimonia rientra tra le attività di educazione alle memoria. Prossimo appuntamento il 14 marzo al Teatro degli Atti per gli alunni delle scuole elementari.