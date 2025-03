Gli studenti del liceo a scuola di cinema sui ‘banchi’ dell’Astra

Il Comune di Bellaria Igea Marina e il liceo linguistico ed economico sociale di Viserba uniscono le forze per un’iniziativa che porta il cinema direttamente tra i banchi di scuola. Nei giorni scorsi è stato infatti approvato il progetto ‘Narrare la realtà, costruire il futuro’, un’opportunità unica per partecipare al bando ‘Piano nazionale cinema e immagini per la scuola 2025’.

Il progetto, che avrà anche come sede il teatro Astra, offrirà agli studenti la possibilità di avvicinarsi al linguaggio audiovisivo in modo creativo e formativo, attraverso cinque moduli in cui impareranno a raccontarsi davanti alla telecamera, a riprendere e montare immagini, fino a scrivere e girare un ‘mockumentary’, un documentario che mescola realtà e finzione.

"Si tratta di un’iniziativa fortemente connessa con il Bellaria film festival di maggio – sottolinea il sindaco Filippo Giorgetti – Abbiamo lavorato per dare ai nostri giovani una grande opportunità di crescita nel settore cinematografico. È fondamentale continuare a collaborare con attività culturali del territorio".

Senza alcun costo per l’amministrazione, il progetto prenderà vita nel 2025-2026 con il supporto del Bellaria film festival, dando ai ragazzi gli strumenti necessari per raccontare il mondo attraverso le immagini.