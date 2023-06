Gli studenti dell’Alberghiero servono ‘cento di questi piatti’

Dagli strozzapreti con le poveracce alle tagliatelle al ragù fino al brodetto di pesce per arrivare ai dolci, come il bostrengo e la ciambella. Sono sedici le ricette tradizionali riccionesi rivisitate e raccolte in "100 di questi piatti!", ricettario a cura dell’Istituto Alberghiero Savioli. Realizzato per il centenario di Riccione dagli studenti di sette classi dei quattro indirizzi nell’anno scolastico 2021-2022, è stato presentato all’auditorium del Liceo presenza del dirigente Luciano Antonelli e della sindaca Angelini. Gli studenti sono stati impegnati nella ricerca dei menù tipici riccionesi, sia nella versione tradizionale che in quella in chiave contemporanea, fino alla creazione del libro, corredato dalle foto di Daniele Casalboni e affidato al grafico Stefano Tonti. In 130 pagine il ricettario propone due menù completi, uno di carne e uno di pesce. Ogni piatto è accompagnato da informazioni su origini e storia, ingredienti con calcolo nutrizionale per porzione, costo e scheda tecnica sui vitigni della zona. Tradotto in inglese, francese e tedesco, è edito dalla tipografia Maestri.