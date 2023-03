Gli studenti di Bellaria interpretano le opere di Shakespeare all’Astra

Duecento persone, tra studenti riminesi del liceo linguistico Valgimigli e delle terze classi della media Igea, hanno portato sul palco del Teatro Astra lo spettacolo dal titolo Shakespeare on stage: le contrastanti emozioni dell’adolescenza. In scena, atti teatrali recitati in inglese dagli studenti, integrati da pensieri e poesie scritti dai ragazzini delle medie sui temi ai quali quelle opere hanno dato spunti: amore e odio, senso di colpa, ruolo delle apparenze, conflitto con il padre, conflitto tra generazioni. "La grande partecipazione alla serata – commenta la docente Sara Paolucci – ha sancito il successo di un progetto che ha visto gli studenti delle medie e delle superiori dialogare e condividere un percorso". È l’epilogo del lavoro svolto durante il percorso di educazione civica previsto dal progetto RispettoSì promosso da Gruppo SGR per sensibilizzare sul tema del rispetto gli studenti delle scuole riminesi, coinvolgendo 60 classi nella provincia di Rimini (www.sgrscuole.it). Fra il pubblico anche gli assessori all’istruzione Adele Ceccarelli e Michele Neri per le politiche giovanili.