Gli studenti e la sfida del recupero degli oli esausti

Anche gli studenti dell’alberghiero Malatesta di Bellaria Igea Marina strizzano l’occhio all’ambiente e promuovono la campagna nazionale sugli oli alimentari usati. In vista della partecipazione a Ecomondo 2025, ieri all’istituto gli alunni hanno incontrato l’assessore all’ambiente Adele Ceccarelli e Piero Camoli, referente di Nuova C Plastica, azienda specializzata nella raccolta oli esausti. Ceccarelli ha consegnato i grembiuli ufficiali dell’iniziativa ‘Dalla scatoletta alla tanichetta’ alla presenza anche della mascotte Marino, simbolo della campagna nazionale ‘Stop Food Oils and Fats in the Sea’.

"Coinvolgere le nuove generazioni di cuochi significa investire in una cultura gastronomica che sappia coniugare eccellenza e sostenibilità – dice l’assessore Ceccarelli – Questa iniziativa si inserisce in un progetto più ampio, partito a luglio con l’attività educativa ai bagni Gori, dove abbiamo coinvolto turisti e bambini. Oggi rilanciamo quel messaggio in chiave professionale e formativa".

L’iniziativa è sostenuta dal Consorzio nazionale di raccolta e trattamento degli oli esausti e coinvolgerà anche gli studenti di un altro istituto di Alassio. L’obiettivo è promuovere l’economia circolare in cucina. Martedì prossimo alle 10.30 si terrà uno show cooking educativo, alla fiera Ecomondo a Rimini nello spazio Nuova C Plastica (Padiglione C5, Stand 405) con i giovani chef bellariesi. L’obiettivo è sensibilizzare il pubblico sul corretto smaltimento degli oli alimentari esausti, in particolare quelli contenuti nelle conserve di tonno, e promuovere comportamenti virtuosi per la tutela del mare.

"C’è una nuova visione del mestiere del cuoco – sottolinea Marco Rossi, reggente della sede di Bellaria dell’istituto Malatesta – Tecnica e creatività si intrecciano con la responsabilità ambientale".

Rita Celli