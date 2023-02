Gli studenti eleggono i ‘loro’ sindaci: saranno i portavoce di bambini e ragazzi

Alla biblioteca comunale Panzini ieri bambini e ragazzi sono diventati i sindaci di Bellaria per un giorno. Durante il laboratorio di educazione civica, il sindaco, quello vero, Filippo Giorgetti ha incontrato alcune classi delle scuole primarie e delle medie locali. Un appuntamento speciale che fa parte del progetto Un amico in comune. Ogni classe ha potuto incontrare Giorgetti e approfondire con lui alcuni temi, facendo domande e segnalazioni, per la propria città. Il sindaco ha donato ai ragazzi dei volumi di educazione civica e insieme hanno parlato anche di elezioni. Al termine dell’incontro è stato ricreato un vero e proprio seggio e ogni bimbo ha espresso il proprio voto. Eletti poi i due sindaci dei ragazzi, con tanto di fascia tricolore, che si faranno portavoce dei bambini e ragazzi di Bellaria Igea Marina, per un continuo confronto con Giorgetti.