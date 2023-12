Gli studenti nella sede di ‘Cuore 21’

Un grande momento di condivisione collettiva quello che è andato in scena nella sede della cooperativa sociale ‘Cuore 21’, con gli alunni dell’istituto comprensivo di Bellaria delle classi terze. Un appuntamento non casuale, pensando alla giornata mondiale per la disabilità di domani. "La bellezza di essere unici è più di un semplice slogan" sottolinea il docente Matteo Pazzagli. Luca (un ragazzo con la sindrome di down), con il suo carisma e grande simpatia "ha donato a noi partecipanti (77 alunni più 9 docenti) in primis la presentazione della cooperativa e poi un laboratorio attivo (in cui i ragazzi si sono cimentati nella creatività che stimola la relazione e l’incontro con l’altro e non per ultimo, il togliersi le maschere sociali per riscoprirsi che noi siamo unici, irrepetibili e insostituibili), alla fine ha consegnato loro la consapevolezza e la speranza di un segno scalfito nei cuori di ognuno che la ‘diversità’, oltre a essere occasione di integrazione e abbattimento di muri come pregiudizi e le solite etichette, può essere parte integrante della nostra esistenza umana e ricchezza viva da esprimere nel loro cammino". "Luca, insieme agli educatori – aggiunge il docente – ci ha lasciato con un messaggio, che richiama il sentirsi amare, l’essere accettato ed accolto".