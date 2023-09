Gli studenti non andranno nei container

Ci sarà posto per tutti i 200 bambini del plesso di piazza Repubblica, destinato alla demolizione, e niente moduli didattici per nessuno, neppure per sistemare eventuali laboratori. In vista della prima campanella venerdì, l’assessore Federico Vaccarini ha effettuato un sopralluogo alla scuola secondaria di primo grado E. Filippini dove nel corso dell’estate è stata trasferita la gran parte delle aule della scuola Repubblica, ben otto, mentre le restanti tre sono a Torconca ed una a Carpignola. "Per il trasloco di queste aule sono stati necessari interventi sia di divisione degli spazi sia degli impianti di sicurezza, dovuti ad un aumento degli studenti presenti nella struttura – spiega lo stesso Vaccarini – I medesimi lavori di adeguamento delle strutture sono stati realizzati nelle altre due scuole coinvolte, ossia Carpignola e Torconca, che ospiteranno temporaneamente i bambini e le bambine della scuola Repubblica".

Nel dettaglio, oltre allo spostamento di arredi e attrezzature verso le tre scuole individuate dall’amministrazione comunale come nuove sedi, questa sistemazione ha portato anche a nuove tinteggiature, ripristino intonaci, sistemazione infissi e marciapiedi, adeguamento delle aule e dei locali per un intervento di circa 50mila euro. Nella scuola E. Filippini, inoltre, sono proseguiti i lavori di impermeabilizzazione del tetto e di adeguamento degli impianti elettrici e di diffusione sonora antincendio con oltre 85mila euro investiti. "Le strutture sono pronte per accogliere nuovamente i nostri studenti e tutto il personale docente – commenta l’assessore Vaccarini – Questa è stata un’estate di lavori nelle nostre scuole e grazie all’impegno degli uffici comunali e di tutto il personale scolastico siamo riusciti a completare gli interventi programmati consegnando agli insegnati le classi per il riassesto in vista di venerdì. A seguito dei lavori effettuati si sono riusciti a mantenere tutti i laboratori presenti all’interno della scuola e siamo convinti che alunne e alunni sapranno vivere al meglio questa tappa di un percorso che condurrà alla realizzazione di una nuova scuola".

Nelle prossime settimane si attende di conoscere il crono-programma per i lavori della futura scuola Repubblica, con la demolizione del vecchio plesso, e quindi l’inizio del cantiere vero e proprio per il nuovo edificio dal costo di oltre 6 milioni di euro.

Luca Pizzagalli